Захар Бардаков получил повреждение, ударившись об открытую калитку после силового приёма

В эти минуты в Ярославле проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Местный «Локомотив» принимает питерский СКА. После второго периода счёт 2:0, впереди хозяева.

Во втором периоде в одном из моментов в борьбе за шайбу между форвардом хозяев Артуром Каюмовым и нападающим СКА Захаром Бардаковым форвард гостей попал коленом в открытую калитку «Локомотива» и получил повреждение.

ВИДЕО

Захар долго не мог подняться со льда и покинул площадку только с помощью партнёров.

21-летний нападающий питерского СКА в текущем сезоне сыграл 15 игр и набрал 8 (3+5) очков.

Следующий матч «Локомотив» проведёт дома с минским «Динамо» 15 октября в 17:00 мск. СКА сыграет в гостях с подмосковным «Витязем» 15 октября в 18:00 мск.