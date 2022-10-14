Санхайм — о новом контракте: нет лучшего места для побед, чем Филадельфия

26-летний защитник клуба НХЛ «Филадельфия Флайерз» Трэвис Санхайм прокомментировал подписание нового восьмилетнего контракта с клубом. По условиям соглашения он будет зарабатывать $ 6,25 млн за каждый сезон.



«Конечно, я взволнован и счастлив. Это важный день не только для меня, но и для моей семьи и друзей. Быть задрафтованным, выступать за «Филадельфию», а теперь и подписать здесь долгосрочный контракт – всё это очень ценно и много значит. Я люблю этот город, люблю наших болельщиков. Нет лучшего места для побед, чем Филадельфия», – приводит слова Санхайма официальный сайт «Флайерз».



Санхайм был выбран «Филадельфией» в первом раунде драфта 2014 года под 17-м номером, а дебютировал за команду в НХЛ в октябре 2017-го. За пять сезонов в составе «Флайерз» Трэвис провёл 335 матчей и заработал 116 (29+87) очков.

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