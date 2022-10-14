«Филадельфия» подписала восьмилетний контракт с Санхаймом на $ 50 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» объявил на официальном сайте о подписании нового восьмилетнего контракта с канадским защитником Трэвисом Санхаймом. По условиям нового соглашения Санхайм получит $ 50 млн (зарплата в $ 6,25 млн за каждый сезон).



«Мы очень рады, что заключили долгосрочный контракт с Трэвисом. Видим в нём ключевую фигуру в нашей команде в будущем. Санхайм прогрессировал с каждым сезоном, став очень надёжным, ключевым игроком синей линии. За несколько лет он вырос в лидера», – приводит официальный сайт слова генерального менеджера «Флайерз» Чака Флетчера.



Санхайм был выбран «Филадельфией» в первом раунде драфта НХЛ 2014 года, а дебютировал в октябре 2017-го. За пять сезонов в составе «Флайерз» Трэвис провёл 335 матчей и заработал 116 (29+87) очков. Ранее он зарабатывал $ 4,675 млн за сезон.