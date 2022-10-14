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Райан Ривз и Маркус Фолиньо подрались в матче «Миннесота» – «Рейнджерс». Видео

Райан Ривз и Маркус Фолиньо подрались в матче «Миннесота» – «Рейнджерс». Видео
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:3.

В столь ярком матче не обошлось и без драк. В одном из эпизодов что-то не поделили форвард «Рейнджерс» Райан Ривз и нападающий «Миннесоты» Маркус Фолиньо. Мирным способом конфликт решиться не удалось и игроки приступили к драке.

ВИДЕО

За победителей в этом матче забивали Артемий Панарин, Крис Крайдер (дубль), Адам Фокс, Филип Хитил, Винсент Трочек и Каапо Какко. У хозяев отличились Мэтт Болди два раза и один раз Матс Цуккарелло.

Примечательно, что российский нападающий победителей Артемий Панарин также оформил ассистентский хет-трик. В составе хозяев голевой передачей отметился форвард из России Кирилл Капризов.

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