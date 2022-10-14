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Гол Ничушкина не помог «Колорадо» спастись от поражения от «Калгари» в результативной игре

Гол Ничушкина не помог «Колорадо» спастись от поражения от «Калгари» в результативной игре
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В Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

В составе «Калгари» отличились Бретт Ритчи, Диллон Дюбе, Расмус Андерссон, Тайлер Тоффоли и Элиас Линдхольм. За «Колорадо» забрасывали Боуэн Байрэм, Натан Маккиннон и Валерий Ничушкин.

27-летний российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин, отметившийся заброшенной шайбой, провёл на льду 20 минут 46 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-2». Его соотечественник из «Калгари» — защитник Никита Задоров не отметился результативными действиями, продемонстрировав показатель полезности «+1».

Ворота «Колорадо» в этом матче защищал чешский голкипер Павел Францоуз, отразивший 22 броска из 27, а россиянин Александр Георгиев остался в запасе. У голкипера «Калгари» Якоба Маркстрёма – 20 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2022, пятница. 04:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
5 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Байрэм (Тэйвз, Маккиннон) – 01:39 (4x4)   1:1 Ритчи (Лучич, Уигар) – 11:23 (5x5)   2:1 Дюбе (Манджапане) – 22:31 (4x5)   3:1 Андерссон (Уигар) – 34:52 (5x5)   4:1 Тоффоли (Кадри, Андерссон) – 41:12 (5x4)   5:1 Линдхольм (Юбердо) – 42:47 (5x4)   5:2 Маккиннон (Францоуз) – 43:08 (5x5)   5:3 Ничушкин (Рантанен, Лехконен) – 51:01 (5x4)
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