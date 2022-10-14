Гол Ничушкина не помог «Колорадо» спастись от поражения от «Калгари» в результативной игре

В Калгари (Канада) на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
В составе «Калгари» отличились Бретт Ритчи, Диллон Дюбе, Расмус Андерссон, Тайлер Тоффоли и Элиас Линдхольм. За «Колорадо» забрасывали Боуэн Байрэм, Натан Маккиннон и Валерий Ничушкин.
27-летний российский форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин, отметившийся заброшенной шайбой, провёл на льду 20 минут 46 секунд и завершил встречу с коэффициентом полезности «-2». Его соотечественник из «Калгари» — защитник Никита Задоров не отметился результативными действиями, продемонстрировав показатель полезности «+1».
Ворота «Колорадо» в этом матче защищал чешский голкипер Павел Францоуз, отразивший 22 броска из 27, а россиянин Александр Георгиев остался в запасе. У голкипера «Калгари» Якоба Маркстрёма – 20 сейвов.
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