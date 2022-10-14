Российский защитник «Филадельфии» Проворов признан второй звездой матча с «Нью-Джерси»

Пресс-служба НХЛ назвала тройку лучших игроков матча регулярного чемпионата «Филадельфия» — «Нью-Джерси» (5:2).

Третьей звездой встречи стал голкипер «Филадельфии» Картер Харт, который отразил 35 из 37 бросков по своим воротам.

Второй звездой матча признан российский защитник «лётчиков» Иван Проворов. 25-летний россиянин отметился в протоколе двумя результативными передачами.

Возглавил тройку лучших Трэвис Конечны, который забросил две шайбы.

Напомним, в межсезонье «Филадельфия» подписала контракт с главным тренером Джоном Тортореллой. 63--летний специалист выразил опасения в связи с атмосферой внутри команды и позднее сравнил игроков с амёбами из-за рассеянного внимания.

В следующем матче «лётчики» на своём льду примут «Ванкувер» 15 октября.