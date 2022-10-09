Главный тренер «Филадельфии» Торторелла сравнил современных спортсменов с амёбами

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла рассказал об особенностях современных хоккеистов воспринимать информацию от наставника.

«Я думаю, что люди придают большое значение системам игры. Я не думаю, что игра такая сложная. Я думаю, что мы делаем её более сложной — не так уж сложно придумать, как играть в хоккей. Это такая игра, в которой нужно быстро реагировать на происходящее, и я думаю, что это самое главное для тренера, вовремя дать свободу игроку и не мешать ему.

Системы игры, которые проповедуют тренеры, не такие уж сложные. И я вам ещё раз скажу: я тот самый парень с книгой и я говорю: «Хорошо, если шайба там, иди сюда и если шайба переместилась, то...» Я словно программирую игроков.

Сейчас у меня совершенно противоположное отношение к игре. Особенно с сегодняшними спортсменами и их вниманием как у амёбы, как только ты перестаёшь их контролировать на пару минут. И я имею в виду это. Вы не можете дать им это. В конечном итоге решающее значение имеет воля хоккеиста. Вот что вы тренируете, это силу воли», — цитирует тренера Yahoo Sports.

Напомним, что в это межсезонье «Филадельфия» подписала четырёхлетний контракт с тренером.



63-летний специалист ранее возглавлял «Нью-Йорк Рейнджерс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Ванкувер Кэнакс» и «Коламбус Блю Джекетс». Торторелла завоевал Кубок Стэнли с «Тампой» в 2004 году, также он дважды признавался лучшим тренером года.