Форвард «Салавата Юлаева» Кадейкин посетовал на усталость в матче с «Торпедо»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин прокомментировал поражение от «Торпедо» (1:2 Б).

«В игре не было остроты? Может быть, потеряли ритм, четыре игры подряд, а до этого играли через день, через два. Между тем, когда играешь через день и с четырьмя днями отдыха, есть существенная разница. В условиях бешеного темпа где-то упустили игру. Конечно, в таких условиях можно играть, но нужно чуть-чуть перезагрузиться.

Как готовились к «Торпедо»? Особенно не готовились, понимали сильные стороны соперника. Старались играть аккуратнее, внимательнее в защите. Выматывают ли буллиты психологически? Не думаю, что буллиты выматывают игроков. Это зрелище для болельщиков, матчи проходят дольше, интереснее. В плей-офф буллитов нет, что повышает их уникальность», — цитирует нападающего «БИЗНЕС Online».