Нападающий «Миннесоты»: Шестёркин не просто так выиграл «Везину», он нереальный
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Мэтт Болди после матча с «Нью-Йорк Рейнджерс» выразил восхищение игрой голкипера «синерубашечников» Игоря Шестёркина.
«Шестёркин не просто так выиграл «Везину». Он нереальный, хороший вратарь. Мои голы? Да я бы без раздумий их вернул. Нас просто разнесли вдребезги. Но это первый матч, мы не паникуем. У нас хорошие игроки, просто на следующий матч надо выйти готовыми», — цитирует форварда Twincities.com.
«Миннесота» на домашнем льду разгромно уступила «Рейнджерс» со счётом 3:7. Шестёркин отразил 33 броска из 36 и помог своей команде одержать вторую победу на старте сезона-2022/2023 чемпионата НХЛ. Следующий матч «Рейнджерс» проведут на выезде 15 октября с «Виннипегом». Начало матча – в 3:00 мск.
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