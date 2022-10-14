Брагин: Панарин в суперформе, он правильно и серьёзно готовился к старту сезона НХЛ

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин высказался об игре нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина на старте сезона НХЛ.

«То, что Панарин в первых двух матчах сезона НХЛ набрал пять очков, говорит о том, что Артемий в суперформе. Это значит, что он правильно и серьёзно готовился к старту регулярки. Панарин в хорошем физическом состоянии, здесь можно сказать просто – молодец!



Думаю, что он поможет «Рейнджерс» стать одним из претендентов на Кубок Стэнли в этом году. Там вся молодёжь уже заматерела, поэтому они будут одними из фаворитов в борьбе за трофей. Сложно сказать, кто проведёт ярче сезон – Кучеров или Панарин. Но думаю, что Артемию будет очень сложно дотянуться до Кучерова», – цитирует Брагина Metaratings.ru.

Брагин тренировал молодёжную сборную России, завоевавшую золото МЧМ-2011. В финальном матче турнира Панарин отметился дублем в ворота Канады. Российский нападающий в сегодняшнем матче с «Миннесотой» набрал четыре (1+3) очка и стал первой звездой игрового дня в НХЛ.