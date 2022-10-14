Артемий Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал первой звездой игрового дня в НХЛ.
Форвард «Рейнджерс» набрал четыре очка в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой» (7:3) — забил один гол и отдал три результативные передачи. Показатель полезности по итогам матча составил «+2». Игровое время — 16 минут 39 секунд.
Второй звездой назван нападающий «Далласа» Мэйсон Марчмент, оформивший дубль в ворота «Нэшвилла» (4:1). Это первые очки форварда за клуб. В прошлом сезоне нападающий выступал в составе «Флориды Пантерз».
Третьей звездой дня признан форвард «Филадельфии» Трэвис Конечны с дублем в ворота «Нью-Джерси» (5:2).
Следующий матч «Рейнджерс» проведут на выезде 15 октября с «Виннипегом». Начало матча – в 3:00 мск.
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