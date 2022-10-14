Бывший главный тренер «Металлурга» Майк Кинэн возглавил сборную Италии

72-летний наставник Майк Кинэн вернулся к тренерской деятельности. Канадец возглавил сборную Италии, сообщается на официальном сайте местной Федерации хоккея. Его помощником станет Майкл Пелино.

Ранее национальной командой руководил нынешний главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Грег Айрленд. В то же время последним местом работы Кинэна был именно китайский клуб КХЛ, в котором канадский специалист проработал с марта 2017 года и до декабря того же года. С 2013 по 2015 год он возглавлял магнитогорский «Металлург», с которым одержал победу в Кубке Гагарина — 2014.

В его активе также работа в командах Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз», «Чикаго Блэкхоукс», «Сент-Луис Блюз», «Ванкувер Кэнакс», «Бостон Брюинз», «Флорида Пантерз», «Калгари Флэймз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», с которым он в 1994 году выиграл Кубок Стэнли.