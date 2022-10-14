Защитник ЦСКА Дыбленко оценил идею С. Фёдорова снимать вратаря в овертайме

Защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко поделился мыслями об идее главного тренера клуба Сергея Фёдорова заменить голкипера на дополнительного игрока в овертаймах.

«У нас хорошие мастера. Если они здорово играют, то почему бы и не снять вратаря в овертайме? В ЦСКА есть Григоренко, Слепышев, Нестеров, Плотников и Окулов — очень серьёзные профессионалы. Снятие вратаря даёт результат. Мы точно больше забьём, чем пропустим. Статистика подтверждает», — сказал Дыбленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, в последний раз армейцы снимали вратаря в гостевой встрече с «Амуром» 10 октября. Тогда клубы доиграли до серии буллитов. Ещё раньше ЦСКА заменил голкипера в овертайме в матче со СКА 3 октября и пропустил гол, потерпев поражение.