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«В детстве был плакат Фёдорова». Ротенберг — на вопрос, снимет ли СКА вратаря в овертаймах

«В детстве был плакат Фёдорова». Ротенберг — на вопрос, снимет ли СКА вратаря в овертаймах
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал замену вратаря ЦСКА на четвёртого полевого игрока в овертайме.

«Отношение к снятию вратаря в овертайме? Здесь каждая команда сама решает. С уважением относимся к ЦСКА, к каждому сопернику. Сильный тренерский штаб. Главный тренер сам решает. У меня в детстве вообще висел плакат Сергея Фёдорова. Смотрел на его игру всегда, радовался и старался так же играть. Он играл здорово в обороне, хорошо в атаке.

Мы не рассчитывали на то, что как-то накажем за это. Играли втроём, вышли скоростные ребята и вырвали победу. Мы тоже, возможно, будем снимать вратаря. Всё по факту и по ситуации происходит. Если правила позволяют, значит, всё честно. Победа честная», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

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