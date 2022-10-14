Маклеллан объяснил, почему «Вашингтон» не использовал свободные $ 9,2 млн Бекстрёма

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан рассказал, почему клуб решил не использовать дополнительные $ 9,2 млн под потолком зарплат, которые появились из-за перемещения нападающего Никласа Бекстрёма в долгосрочный список травмированных.

«У Ника была замена тазобедренного сустава. Я не знаю, сколько парней в НХЛ делали такую же операцию, так что здесь он открывает новые горизонты. Посмотрим, чем это закончится в итоге. Это важная процедура.

Почему мы не использовали $ 9,2 млн от Бекстрёма? У нас есть более $ 9 млн, которые мы должны иметь возможность вернуть в состав, если он поправится. Мы не можем полностью распоряжаться этими деньгами, пока не получим какую-то уверенность относительно того, какова дата его возвращения или вернётся ли он вообще», — приводит слова Маклеллана The Athletic.