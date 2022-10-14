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Маклеллан: Ови задаёт направление «Вашингтону». Вы обязываете его завершить карьеру здесь

Маклеллан: Ови задаёт направление «Вашингтону». Вы обязываете его завершить карьеру здесь
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Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан высказался о российском капитане команды Александре Овечкине и о его погоне за великим рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Все в «Вашингтоне» хотят, чтобы Овечкин завершил свою карьеру с нами. Парень гонится за Горди Хоу и Уэйном Гретцки. С чего бы нам позволить ему уйти и делать это в другом месте?

Так что это как бы задает направление нашей франшизе, когда у вас есть такой игрок. Потому что вы обязываете его завершить карьеру здесь. У него есть некоторые индивидуальные цели, но для этого вам нужна конкурентоспособная команда», — приводит слова Маклеллана The Athletic.

Отметим, что сейчас на счету Овечкина 780 голов в НХЛ. У Горди Хоу — 801, у лидирующего Гретцки — 894.

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