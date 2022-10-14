Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Не хватило времени ждать». В «Вашингтоне» объяснили расставание с россиянином Самсоновым

«Не хватило времени ждать». В «Вашингтоне» объяснили расставание с россиянином Самсоновым
Комментарии

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан поделился мыслями об Илье Самсонове, с которым было решено не продлевать контракт минувшим летом, а также о Витеке Ванечеке, обменянным тем же летом.

«Самсонов и Ванечек довольно хорошие вратари. Ни один из них не раскрылся полностью. И у нас как-то не хватило времени ждать. Мы дали им возможность стать первым номером, но никто не ухватился за этот шанс. Поэтому нам пришлось принять такие решения.

У Самсонова есть навыки, чтобы быть хорошим номером 1 в НХЛ. В этом нет никаких сомнений. С тех пор, как мы его задрафтовали, он показывал вспышки хорошей игры в Вашингтоне. Я думаю, что это просто вопрос определения уровня, того, насколько последовательным ты должен быть и как должен вносить исправления, когда ты не играешь.

В этом году будет интересно посмотреть, как он мужает вдали от того, что происходило с ним в Вашингтоне», — приводит слова Маклеллана The Athletic.

Новость по теме
Самсонов эмоционально высказался о дебютной победе за «Торонто» в матче с «Вашингтоном»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022