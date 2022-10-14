«Не хватило времени ждать». В «Вашингтоне» объяснили расставание с россиянином Самсоновым

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан поделился мыслями об Илье Самсонове, с которым было решено не продлевать контракт минувшим летом, а также о Витеке Ванечеке, обменянным тем же летом.
«Самсонов и Ванечек довольно хорошие вратари. Ни один из них не раскрылся полностью. И у нас как-то не хватило времени ждать. Мы дали им возможность стать первым номером, но никто не ухватился за этот шанс. Поэтому нам пришлось принять такие решения.
У Самсонова есть навыки, чтобы быть хорошим номером 1 в НХЛ. В этом нет никаких сомнений. С тех пор, как мы его задрафтовали, он показывал вспышки хорошей игры в Вашингтоне. Я думаю, что это просто вопрос определения уровня, того, насколько последовательным ты должен быть и как должен вносить исправления, когда ты не играешь.
В этом году будет интересно посмотреть, как он мужает вдали от того, что происходило с ним в Вашингтоне», — приводит слова Маклеллана The Athletic.
- 14 октября 2022
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