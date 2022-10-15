Артемий Панарин не сумел реализовать выход один на один в матче с «Виннипегом». Видео
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В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Идёт 2-й период, хозяева ведут – 1:0.
В середине стартовой двадцатиминутки отличную возможность открыть счёт в матче имел 30-летний российский форвард «синерубашечников» Артемий Панарин, который получил роскошную передачу у чужой синей линии от Мики Зибанеджада. Однако этой возможностью Панарин не воспользовался – броском с неудобной руки он отправил шайбу выше ворот.
Напомним, прошлой ночью «Рейнджерс» встречался на выезде с «Миннесотой Уайлд» (7:3), а главным героем этой игры стал именно Панарин, совершивший ассистентский хет-трик и забросивший шайбу.
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