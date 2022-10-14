Игорь Шестёркин пропустил три шайбы, но всё равно стал одним из главных героев разгрома команды Капризова.

Просто космос от Панарина! Разнёс «Миннесоту» за период и возглавил гонку бомбардиров НХЛ

После красивой домашней победы над финалистом минувшего розыгрыша Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:1) «Нью-Йорк Рейнджерс» отправился на двухматчевый выезд по маршруту Миннесота – Виннипег. В гостевое турне команда Жерара Галлана отправилась без российского нападающего Виталия Кравцова, получившего травму на самом старте встречи с «молниями».

В самой заявке «рейнджеров» на матч с «дикарями» Виталия заменил канадский форвард Драйден Хант, но куда более важные изменения произошли во второй тройке «синерубашечников». В отсутствии Кравцова партнёром Артемия Панарина и Винсента Трочека стал первый номер драфта НХЛ-2020 Алекси Лафренье, и именно это сочетание оказалось настоящим кошмаром для «Миннесоты» в её первом матче в новом сезоне НХЛ.

Впрочем, первый гол в матче гости забили при игре в большинстве – сработала их первая бригада реализации лишнего. Панарин исполнил отличный диагональный перевод на Мику Зибанеджада, а тот доставил шайбу на пятак Крису Крайдеру – американцу оставалось просто поразить уже пустые ворота и отпраздновать первый гол в нынешнем сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

ВИДЕО

С этого момента и началось настоящее шоу Панарина. В конце первого периода россиянин закатился за ворота «Миннесоты», выждал Мхатовскую паузу и выдал пас на Лафренье – Алекси прострелил на дальнюю штангу, которую замкнул подключившийся к атаке атакующий защитник Адам Фокс.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

ВИДЕО

А за 13 секунд до конца стартовой трети Панарин отличился уже самостоятельно, оформив свой первый гол в нынешней регулярке. В ассистентах у россиянина выступили Трочек и всё тот же Лафренье, вытянувший счастливый билет в виде Панарина в качестве партнёра по тройке нападения.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

ВИДЕО

Хозяева попытались вернуться в игру на старте второго периода, а на помощь им пошла целая серия удалений от игроков «Рейнджерс». На 28-й минуте матча россиянин Кирилл Капризов из-за ворот выдал передачу на Матса Цуккарелло – и швейцарский форвард не упустил возможности поразить ворота своей бывшей команды.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

ВИДЕО

Удаления у «Рейнджерс» продолжились – и у «Миннесоты» появился отличный шанс восстановить равновесие в счёте. В середине периода «дикари» сначала продолжили играть «пять на четыре», а затем практически полторы минуты отыграли в формате «пять на три», но тут выше всяких похвал себя и проявил голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин. Действующий обладатель «Везины Трофи» сначала потащил бросок от Йоэля Эрикссона, а затем остановил выстрел в упор от Капризова.

ВИДЕО

ВИДЕО

Реализуй хозяева хотя бы один из двух этих прекрасных моментов, и кто знает, как бы сложилось продолжение встречи. Но в хоккее, как и в любом другом виде спорта, не существует сослагательного наклонения. «Дикари» своим шансом воспользоваться не сумели, за что очень быстро и заплатили пропущенной шайбой в свои ворота – Филип Хитил здорово сыграл на добивании после броска Фокса от синей линии.

В третьем периоде команды устроили настоящую перестрелку, общими усилиями забросив пять шайб. Всё началось с первого гола Трочека за его новую команду – ассистентом у Винсента выступил космический Панарин, оформивший ассистентский хет-трик и набравший уже четвёртое очко в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

ВИДЕО

Выдав яркий концерт сегодня, Панарин разом переместился на две позиции вверх в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ среди российских хоккеистов. Вслед за Сергеем Самсоновым (571), Панарину удалось обойти и Андрея Маркова, на счету которого 572 очка. У Артемия же после встречи с «Миннесотой» стало 574 (188+386) результативных действия, что позволяет ему теперь занимать чистое 16-е место по количеству очков среди россиян в НХЛ. Его следующая цель – Никита Кучеров из «Тампы-Бэй Лайтнинг», у которого 617 (246+371) очков.

«Миннесота» быстренько отыграла одну шайбу усилиями Мэтта Болди, но следом сольный шедевр сотворил финский форвард гостей Каапо Какко. Второй номер драфта НХЛ соорудил эффектный гол в ворота Флёри, на корню зарубив все надежды «Уайлд» вернуться в игру.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

ВИДЕО

Далее Болди оформил дубль, но последнее слово всё равно осталось за «Рейнджерс» – при игре в формате «четыре на четыре» вторую шайбу в матче забросил Крайдер, идеально подставив клюшку под бросок К’Андре Миллера. В завершении встречи в кулачном бою сошлись Маркус Фолиньо и Райан Ривз – в драке сильнее также оказался представитель «Рейнджерс».

ВИДЕО

Благодаря четырём набранным очкам в матче Панарин на момент окончания встречи вышел на первое место в гонке бомбардиров НХЛ. В его активе гол и четыре результативные передачи в двух сыгранных матчах. Шестёркин завершил встречу с 33 отражёнными бросками, а вот у Капризова поводов для радости сегодня мало – голевая передача при показателе полезности «-4» и двух минутах штрафного времени. Старт нового сезона у «Уайлд» не сложился, а одержавшие вторую победу подряд «Рейнджерс» уже ближайшей ночью сыграют в Виннипеге – с местным «Джетс».