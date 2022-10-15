Артемий Панарин повторил клубное достижение «Рейнджерс» 30-летней давности

В эти минуты на стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23, в котором «Виннипег Джетс» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». На момент написания новости хозяева ведут в счёте 3:1.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин по ходу матча отметился голевой передачей, повторив клубное достижение 30-летней давно. Форвард совместно с Винсентом Трочеком ассистировал Драйдену Ханту. Таким образом россиянин отдал пятую результативную передачу в трёх первых турах НХЛ. Последними игроками «Рейнджерс», кому покорялось подобное достижение, были Марк Мессье и Брайан Литч в сезоне-1992/93, сообщает официальный «твиттер» команды.

Напомним, в текущем сезоне на счету Артемия есть также одна забитая шайба.