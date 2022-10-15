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Четыре передачи Наместникова и Сергачёва помогли «Тампе» победить «Коламбус»

Четыре передачи Наместникова и Сергачёва помогли «Тампе» победить «Коламбус»
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В ночь на 15 октября на «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе (США) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Гости победили со счётом 5:2.

Наиболее событийным стал первый период, в котором команды оформили пять шайб. Сначала Джонни Годро на третьей минуте вывел «Коламбус» вперёд. На это «Тампа» на 15-й минуте отреагировала голом Кори Перри, которому ассистировали россияне Михаил Сергачёв и Владислав Наместников. А ещё через минуту команды обменялись точными бросками Стивена Стэмкоса и Густава Нюквиста.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

И всё же на первый перерыв «Тампа» ушла, выигрывая – Росс Колтон вывел свою команду вперёд. Результативной передачей отметился Виктор Хедман, проводивший свой 900-й матч в составе «молний» в НХЛ. Впоследствии гости оформили и крупный счёт. Снова в роли ассистентов выступили россияне: Наместников во втором периоде ассистировал Кэлу Футу, а Сергачёв в третьем – Стэмкосу.

Российский голкипер «Коламбуса» Даниил Тарасов совершил 34 сейва за игру, вратарь голкипер «Тампы» Андрей Василевский – 26. Защитник хозяев Владислав Гавриков завершил матч с коэффициентом эффективности «-1», показатель Егора Чинахова – «-1». Форвард «Тампы» Никита Кучеров совершил пять бросков – чаще воротам Тарасова угрожал только Стэмкос. У Сергачёва четыре броска, у Наместникова – один.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2022, суббота. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Годро (Дэнфорт, Дженнер) – 02:21 (5x5)   1:1 Перри (Наместников, Сергачёв) – 14:08 (5x4)   1:2 Стэмкос (Киллорн, Флёри) – 15:21 (5x5)   2:2 Нюквист (Джонсон, Гудбрансон) – 15:55 (5x5)   2:3 Колтон (Перри, Хедман) – 18:55 (5x5)   2:4 Фут (Колтон, Наместников) – 27:45 (5x5)   2:5 Стэмкос (Сергачёв, Киллорн) – 47:57 (5x5)
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