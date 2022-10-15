Четыре передачи Наместникова и Сергачёва помогли «Тампе» победить «Коламбус»

В ночь на 15 октября на «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе (США) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Гости победили со счётом 5:2.



Наиболее событийным стал первый период, в котором команды оформили пять шайб. Сначала Джонни Годро на третьей минуте вывел «Коламбус» вперёд. На это «Тампа» на 15-й минуте отреагировала голом Кори Перри, которому ассистировали россияне Михаил Сергачёв и Владислав Наместников. А ещё через минуту команды обменялись точными бросками Стивена Стэмкоса и Густава Нюквиста.

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И всё же на первый перерыв «Тампа» ушла, выигрывая – Росс Колтон вывел свою команду вперёд. Результативной передачей отметился Виктор Хедман, проводивший свой 900-й матч в составе «молний» в НХЛ. Впоследствии гости оформили и крупный счёт. Снова в роли ассистентов выступили россияне: Наместников во втором периоде ассистировал Кэлу Футу, а Сергачёв в третьем – Стэмкосу.

Российский голкипер «Коламбуса» Даниил Тарасов совершил 34 сейва за игру, вратарь голкипер «Тампы» Андрей Василевский – 26. Защитник хозяев Владислав Гавриков завершил матч с коэффициентом эффективности «-1», показатель Егора Чинахова – «-1». Форвард «Тампы» Никита Кучеров совершил пять бросков – чаще воротам Тарасова угрожал только Стэмкос. У Сергачёва четыре броска, у Наместникова – один.