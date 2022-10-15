Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Тампа-Бэй» Купер похвалил Василевского за игру в матче с «Коламбусом»

Главный тренер «Тампа-Бэй» Купер похвалил Василевского за игру в матче с «Коламбусом»
Комментарии

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (5:2) и отметил отличную игру российского вратаря команды Андрея Василевского.

«Это была хорошо сбалансированная игра, в которой мы нуждались, и теперь нам просто нужно сыграть так же в завтрашнем матче с «Питтсбургом». Допустили ли мы какие-то ошибки? Мы делали их, но Василевский смог нас выручить, когда мы больше всего в этом нуждались», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Российский голкипер «молний» Василевский отразил 26 из 28 бросков, проведя полный матч.

В следующем матче «Тампа-Бэй» 16 октября сыграет с «Питтсбургом», «Коламбус» в этот же день встретится с «Сент-Луисом».

Новость по теме
Четыре передачи Наместникова и Сергачёва помогли «Тампе» победить «Коламбус»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022