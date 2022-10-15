Главный тренер «Тампа-Бэй» Купер похвалил Василевского за игру в матче с «Коламбусом»
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (5:2) и отметил отличную игру российского вратаря команды Андрея Василевского.
«Это была хорошо сбалансированная игра, в которой мы нуждались, и теперь нам просто нужно сыграть так же в завтрашнем матче с «Питтсбургом». Допустили ли мы какие-то ошибки? Мы делали их, но Василевский смог нас выручить, когда мы больше всего в этом нуждались», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.
Российский голкипер «молний» Василевский отразил 26 из 28 бросков, проведя полный матч.
В следующем матче «Тампа-Бэй» 16 октября сыграет с «Питтсбургом», «Коламбус» в этот же день встретится с «Сент-Луисом».
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