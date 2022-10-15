19-летний нападающий «Северстали»: Разин делает из ноунеймов хороших игроков

Нападающий «Северстали» Александр Суворов рассказал, что тренерский штаб Андрея Разина доверяет молодым игрокам.

«В «Северстали» хорошо относятся к молодым игрокам, здесь и молодой тренер Юрий Викторович Трубачёв, который недавно завершил игровую карьеру. Он тоже очень много помогает молодым хоккеистам, больше его профиль заточен на нападающих, подсказывает некоторые тонкие моменты и даёт полезные советы. Поэтому здесь всё выстроено для развития молодёжи.

Андрей Владимирович Разин много работает с молодыми игроками. Берёт в команду к себе ноунеймов, если можно так сказать, и потом от него могут выходить очень хорошие люди, как, например, Голышев. Разин писал про него историю в своём телеграм-канале, что учил Анатолия, а сейчас он один из самых сильных форвардов в КХЛ.

Главное, что в Череповце есть всё для хоккея, ничего не отвлекает, мне тут очень нравится. Клуб снимает квартиры в определённом доме, в котором живёт большинство игроков команды, есть ещё жилой дом на тренировочной базе. Живём вместе, как семья, мне нравится в Череповце, здесь нет того, что отвлекало бы тебя от игры», — приводит слова форварда «Прессбол».

«Северсталь» является одной из самых молодых команд КХЛ. После 18 матчей череповецкий клуб занимает восьмое место на Западе.