Какое-то безумие! Нереальный камбэк с тремя голами без вратаря вошёл в историю КХЛ

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин начал веселиться с самого старта 15-го сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Эпатажный и нестандартный наставник устроил первый судейский скандал, ярко высказавшись в Екатеринбурге после поражения череповчан от «Автомобилиста».
А затем в своём телеграм-канале в своём непревзойдённом стиле пожаловался на низкое финансирование «Северстали» в сравнении с другими клубами и обнародовал зарплаты центрфорвардов «Автомобилиста».
Затем уже Разин развил тему продажи почки после того, как ему ожидаемо пришёл штраф за критику судейства. А ещё супруга наставника «Северстали» отметилась резким комментарием в адрес болельщика. Словом, веселье во все поля, сопровождавшее первое выездное турне «Северстали» в регулярке.
А вот третий матч этого турне в Магнитогорске рисковал превратиться для череповчан в провал. Первый период «Металлург» и «Северсталь» откатали по нулям, а вот в начале второго отрезка хозяева льда забросили подопечным Разина три шайбы в течение четырёх минут. Всё началось с шайбы Максима Карпова в большинстве, затем отличился Майе, а завершил голевую канонаду классный бросок Кошелева.
Разин не стал брать тайм-аут, но поменял Подъяпольского на Шугаева в воротах. Впрочем, быстрых дивидендов этот ход Череповцу не принёс, и на второй период команды ушли с преимуществом «Магнитки» в три шайбы. А вот в заключительной двадцатиминутке вернулись веселье и драйв имени Разина.
Начало беспрецедентному камбэку положил вполне обычный гол Вовченко — Даниил пробил Паскуале в большинстве броском в касание из круга вбрасывания. Следующую реализацию лишнего «Северсталь» претворить в гол не смогла, зато третий шанс за период Разин решил использовать по максимуму. Когда Анатолий Никонцев отправился в штрафной бокс, главный тренер череповчан взял тайм-аут, а через полминуты заменил вратаря на шестого полевого. Со второго раза этот ход сработал — Иван Емец отличился в формате «6 на 5», когда до финальной сирены оставалось ещё более восьми минут!
Но это были только цветочки. Разин продолжал гонять Подъяпольского между воротами и скамейкой запасных, изо всех сил стараясь сравнять счёт, и в конце концов добился своего на последней минуте основного времени — Александр Петунин завершил массированный штурм голом!
Ну а в овертайме «Северсталь» и её смелый тренер произвели контрольный выстрел. На 41-й секунде дополнительного времени Подъяпольский снова отправился на лавку, череповчане повозили «Магнитку» в зоне в расстановке «4 на 3» полторы минуты, а затем Петунин оформил дубль и принёс «Северстали» уникальную победу.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
Череповчане провернули камбэк, уступая 0:3 перед третьим периодом — это ладно, это мы видели в хоккее не раз. Но три шайбы в одном матче «Северсталь» забросила, играя с пустыми воротами! Вот это уже уникальная и по-хорошему безумная история.
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