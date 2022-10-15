«Барыс» забросил три шайбы за 72 секунды в матче с «Амуром»
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В эти минуты в Астане проходит матч Фонбет Чемпионата КХЛ между казахстанским «Барысом» и хабаровским «Амуром». После второго периода счёт 4:1 в пользу хозяев.
В середине второго периода «Барыс» забросил три шайбы в ворота гостей с интервалом в 72 секунды.
Сначала на 26:27 отличился Ансар Шайхмедденов с передач Данияра Самата и Кирилла Савицкого.
Затем на 27:02 шайбу забросил Юрий Сергиенко.
Третью шайбу на 27:39 забросил капитан казахстанцев Линден Вей с передач Джереми Бракко и Адиля Бекитаева.
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2022, суббота. 14:00 МСК
Барыс
Астана
3-й период
5 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Михайлис (Петухов) – 07:56 (5x5) 1:1 Махановский (Шаров) – 19:23 (4x5) 2:1 Шайхмедденов (Данияр, Савицкий) – 26:27 (5x5) 3:1 Сергиенко – 27:02 (5x5) 4:1 Вей (Бракко, Бекетаев) – 27:39 (5x5) 5:1 Петухов (Кайыржан, Сергиенко) – 42:11 (5x5)
Следующий матч казахстанский «Барыс» проведёт с нижегородским «Торпедо» на домашней площадке. Хабаровский «Амур» заключительный выездной матч проведёт с екатеринбургским «Автомобилистом». Оба матча пройдут 17 октября.
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