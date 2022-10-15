«Барыс» забросил три шайбы за 72 секунды в матче с «Амуром»

В эти минуты в Астане проходит матч Фонбет Чемпионата КХЛ между казахстанским «Барысом» и хабаровским «Амуром». После второго периода счёт 4:1 в пользу хозяев.

В середине второго периода «Барыс» забросил три шайбы в ворота гостей с интервалом в 72 секунды.

Сначала на 26:27 отличился Ансар Шайхмедденов с передач Данияра Самата и Кирилла Савицкого.

Затем на 27:02 шайбу забросил Юрий Сергиенко.

Третью шайбу на 27:39 забросил капитан казахстанцев Линден Вей с передач Джереми Бракко и Адиля Бекитаева.

Следующий матч казахстанский «Барыс» проведёт с нижегородским «Торпедо» на домашней площадке. Хабаровский «Амур» заключительный выездной матч проведёт с екатеринбургским «Автомобилистом». Оба матча пройдут 17 октября.