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Юрий Новиков: Капризов — это волшебник! Он парит надо льдом, как «мэджик»!

Юрий Новиков: Капризов — это волшебник! Он парит надо льдом, как «мэджик»!
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков оценил старт сезона для форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова в НХЛ.

«Наши ребята неплохо начали в НХЛ. Кузьменко вот гол забил. Что касается Капризова, то это просто какой-то волшебник! Я смотрю нарезки, и он настолько легко всё делает! Раньше волшебником называли Дацюка, но Кирилл со своим катанием парит надо льдом, как «мэджик» какой-то! Он делает такие интересные ходы, и зрители в восторге от его игры. Поэтому и пресса восторженно отзывается о нём. Я никогда не забуду, как ему советовали сменить игровой стиль, когда у него была безголевая серия. Я злопамятный! Да, у мастера что-то не получалось, но тогда он что, должен играть в «бей-беги»?» — заявил Новиков «РБ Спорт».

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