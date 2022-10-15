Наставник «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался после победы над «Нефтехимиком»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу в матче с «Нефтехимиком» (4:0).

«Хороший матч, здорово сыграли в меньшинстве и большинстве. Илья Ежов был хорош на последнем рубеже. Сейчас важно, какой хоккей команда показывает. Каждый матч все играют с запредельной мотивацией. «Нефтехимик» на подъёме, выиграл семь матчей из восьми. Напряжение было большое.

Как оценю игру Кузьмина? Не просто так ему дали бурек как лучшему игроку матча. Ловил шайбу на себя. Он выступил эмоционально после рождения сына и провёл идеальный матч со своей стороны. Должен показывать такой же хоккей. Если будет забивать голы, получит отличный опыт.

За счёт чего удаётся так мало пропускать? Это хорошая игра вратарей. Андрей Кареев и Илья Ежов классно играют, они делают большой объём работы. Такие игры выигрываются за счёт блокированных [бросков]. Все набивают шишки, жертвуют собой. Отсюда и приходит результат», — приводит слова Козлова сайт «Салавата Юлаева».