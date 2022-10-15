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Главный тренер «Металлурга» прокомментировал победу в матче с «Торпедо»

Главный тренер «Металлурга» прокомментировал победу в матче с «Торпедо»
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу в матче с «Торпедо» (2:1).

«Тяжёлая игра. Долго не могли забить, пробить прекрасно игравшего вратаря соперника. Проявили характер, выжали, бились до конца и победили.

Почему сегодня играл Василий Кошечкин? Я говорил с тренером вратарей, приняли такое решение. У нас есть план, Клемен смотрит, как ребята двигаются, какие кондиции. В большей степени решает тренер вратарей, но где-то я могу перебить.

Почему сегодня было много неточных пасов? Потому что команда соперника играет очень активно. Возвращение Григория Дронова? Он сегодня утром катался, в неплохой форме. Неделю пропустил – поэтому какое-то время ему надо. В том числе чтобы решить и бумажные вопросы», — приводит слова Воробьёва сайт КХЛ.

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