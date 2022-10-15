Два гола Хайруллина помогли СКА разгромить «Витязь» в гостях

В Балашихе завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Витязь» принимал питерский СКА. Победу со счётом 5:0 (1:0, 1:0, 3:0) одержали гости.

В первом периоде на 13-й минуте счёт в матче открыл защитник СКА Степан Фальковский с передач Михаила Воробьёва и Марата Хуснутдинова.

На 14-й минуте второго периода счёт удвоил форвард армейцев Марат Хайруллин с передач Игоря Ожиганова и Дамира Жафярова.

На восьмой минуте третьего периода счёт 3:0 сделал Марат Хайруллин с передачи Александра Никишина. Менее чем через минуту довёл счёт до крупного Алекс Грант с передач Александра Никишина и Дмитрия Яшкина. За 13 секунд до конца третьего периода окончательный счёт установил нападающий СКА Дмитрий Яшкин с передач Александр Никишина и Алекса Гранта.

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Следующий матч «Витязь» сыграет в гостях с «Адмиралом» 18 октября (12:30 мск). Питерский СКА примет у себя «Автомобилист» 19 октября (19:30 мск).