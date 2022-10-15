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Два гола Хайруллина помогли СКА разгромить «Витязь» в гостях

Два гола Хайруллина помогли СКА разгромить «Витязь» в гостях
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В Балашихе завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. «Витязь» принимал питерский СКА. Победу со счётом 5:0 (1:0, 1:0, 3:0) одержали гости.

В первом периоде на 13-й минуте счёт в матче открыл защитник СКА Степан Фальковский с передач Михаила Воробьёва и Марата Хуснутдинова.

На 14-й минуте второго периода счёт удвоил форвард армейцев Марат Хайруллин с передач Игоря Ожиганова и Дамира Жафярова.

На восьмой минуте третьего периода счёт 3:0 сделал Марат Хайруллин с передачи Александра Никишина. Менее чем через минуту довёл счёт до крупного Алекс Грант с передач Александра Никишина и Дмитрия Яшкина. За 13 секунд до конца третьего периода окончательный счёт установил нападающий СКА Дмитрий Яшкин с передач Александр Никишина и Алекса Гранта.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2022, суббота. 18:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
0 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Фальковский (Воробьёв, Хуснутдинов) – 12:20 (5x5)   0:2 Хайруллин (Ожиганов, Жафяров) – 33:32 (5x4)   0:3 Хайруллин (Никишин) – 47:56 (4x3)   0:4 Грант (Никишин, Яшкин) – 48:27 (5x4)   0:5 Яшкин (Никишин, Грант) – 59:47 (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Витязь» сыграет в гостях с «Адмиралом» 18 октября (12:30 мск). Питерский СКА примет у себя «Автомобилист» 19 октября (19:30 мск).

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