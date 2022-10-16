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Проворов и Конечны принесли «Филадельфии» победу в матче с «Ванкувером»

Проворов и Конечны принесли «Филадельфии» победу в матче с «Ванкувером»
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На льду «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Ванкувер Кэнакс». Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

После первого периода «Кэнакс» вели 2:0. Уже на второй минуте Кайл Берроуз открыл счёт с передач Таннера Пирсона и Брока Бёзера, а на 15-й российский нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин ассистировал американскому форварду Конору Гарланду.

«Филадельфии» удалось отыграться во втором периоде: сначала «Флайерз» реализовали большинство на 31-й минуте (отличился Тони Деанджело), а на 38-й сравняли счёт уже в меньшинстве – с передачи Трэвиса Конечны шайбу забросил Скотт Лотон. А на 54-й минуте был оформлен решающий гол. В победной атаке ассистентом выступил российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов, а завершил эпизод Трэвис Конечны.

Форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко отыграл 14 минут 36 секунд с коэффициентом полезности «-1», Василий Подколзин – 9:21 с показателем «+1». Проворов за 23 минуты 41 секунду совершил за матч шесть бросков по воротам «Кэнакс». А его партнёр по команде Егор Замула провёл на льду 13 минут 26 секунд с коэффициентом «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2022, суббота. 23:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Берроуз (Бёзер, Пирсон) – 01:34 (5x5)   0:2 Гарланд (Подколзин, Шенн) – 14:12 (5x5)   1:2 Деанджело (ван Римсдайк, Хейз) – 30:32 (5x4)   2:2 Лотон (Конечны) – 37:49 (4x5)   3:2 Конечны (Проворов) – 53:53 (5x5)

Для «Филадельфии» это вторая победа в стартовавшем сезоне. 14 октября команда обыграла «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 5:2. У «Ванкувера» два поражения – ранее «Кэнакс» уступили «Эдмонтону» (3:5).

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