Проворов и Конечны принесли «Филадельфии» победу в матче с «Ванкувером»

На льду «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Ванкувер Кэнакс». Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.



После первого периода «Кэнакс» вели 2:0. Уже на второй минуте Кайл Берроуз открыл счёт с передач Таннера Пирсона и Брока Бёзера, а на 15-й российский нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин ассистировал американскому форварду Конору Гарланду.



«Филадельфии» удалось отыграться во втором периоде: сначала «Флайерз» реализовали большинство на 31-й минуте (отличился Тони Деанджело), а на 38-й сравняли счёт уже в меньшинстве – с передачи Трэвиса Конечны шайбу забросил Скотт Лотон. А на 54-й минуте был оформлен решающий гол. В победной атаке ассистентом выступил российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов, а завершил эпизод Трэвис Конечны.



Форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко отыграл 14 минут 36 секунд с коэффициентом полезности «-1», Василий Подколзин – 9:21 с показателем «+1». Проворов за 23 минуты 41 секунду совершил за матч шесть бросков по воротам «Кэнакс». А его партнёр по команде Егор Замула провёл на льду 13 минут 26 секунд с коэффициентом «-1».

Для «Филадельфии» это вторая победа в стартовавшем сезоне. 14 октября команда обыграла «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 5:2. У «Ванкувера» два поражения – ранее «Кэнакс» уступили «Эдмонтону» (3:5).