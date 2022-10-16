Бучневич, Барбашёв и Тарасенко признаны звёздами матча с «Коламбусом»

В ночь на 16 октября в Сент-Луисе (США) проходил матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со чётом 5:2. Российские хоккеисты победителей признаны звёздами матча.

Первой звездой встречи стал нападающий Павел Бучневич, отметившийся забитой шайбой и результативной передачей.

Второй звездой стал форвард Владимир Тарасенко, оформивший дубль. Третья звезда — Иван Барбашёв, записавший на свой счёт одну заброшенную шайбу. За «Сент-Луис» в этой встречи также забил Джейк Нейборс.

Отметим, что «Коламбус» потерпел третье поражение подряд, проиграв все три стартовых матча. На счету клуба ноль очков.



В следующем туре «Сент-Луис» на выезде сыграет с «Сиетлом», а «Коламбус» примет «Ванкувер».