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«Нашли стрелочника, но не проблему». Коваленко осудил отставку Рябыкина «Авангардом»

«Нашли стрелочника, но не проблему». Коваленко осудил отставку Рябыкина «Авангардом»
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Чемпион Олимпийских игр Андрей Коваленко резко осудил решение руководства «Авангарда» уволить Дмитрия Рябыкина с поста главного тренера команды.

«Насколько знаю, не только я, но и многие ветераны российского хоккея не поняли событий, которые развернулись в „Авангарде“. Отставка Дмитрия Рябыкина вызвала много вопросов. Дмитрий — уважаемый человек в нашем хоккейном сообществе, в своё время мне посчастливилось выступать с ним вместе в „Авангарде“, клуб выигрывал чемпионат, Кубок европейских чемпионов. Все знают, что Рябыкин — не ведомый, а ведущий, лидер, человек, который всегда скажет правду в глаза. На мой взгляд, у него есть все качества, чтобы стать сильным тренером. Но нужно учитывать, что такие люди нужны в профессиональных коллективах — и отторгаются в непрофессиональных. Поэтому то, что произошло на прошлой неделе в Омске, не пойдёт клубу на пользу. Потому что найден стрелочник. А проблема слабого старта „Авангарда“ скорее всего не решена.

Известно, что летняя селекция «Авангарда» прошла мимо главного тренера, это было сказано и в интервью. В такой ситуации нет никакой логики в быстрой отставке Рябыкина. Тут если кого и убирать, то, на мой взгляд, генерального менеджера. Все видели, что команда входит в сезон не укомплектованной. Но у Алексея Волкова, видимо, было другое мнение. За него тоже нужно нести ответственность. Кстати, для меня показательно то, что сразу после ухода Рябыкина «Авангард» сделал первый трансфер в сезоне, укрепил оборону. Получается, ждали, когда сменится тренер.

Но вы посмотрите, что произошло вчера в матче с «Адмиралом». «Авангард» умудрился уступить в фактически выигранной встрече, да ещё сопернику, который находился на сложной выездной серии. Это говорит о том, что кризис в Омске продолжается. А Рябыкин, как профессионал, уже востребован — судя по прессе, в «Магнитке». И это тоже не в плюс «Авангарду» — принципиальный соперник теперь будет многое знать о «ястребах».

Моё отношение к быстрым тренерским отставкам? Отрицательное. Очень часто такие отставки — имитация бурной деятельности и перевод стрелок. Профессия тренера — тонкая и сложная, в ней много не только хокккейной науки, но и психологии. А когда тренер изначально входит в сезон в подвешенном состоянии, то команде гарантированы разброд и шатания. То, что произошло в Омске, без последствий не останется. Спорт требует честности и справедливости, а если кто-то из спортсменов или менеджеров покривил душой, то обязательно будет расплата», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru

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