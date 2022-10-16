Капитан «Адмирала» сравнил КХЛ и чемпионат Финляндии

Чешский защитник «Адмирала» Либор Шулак сравнил КХЛ и чемпионат Финляндии.

«В позапрошлом сезоне я выступал за «Кярпят», и мы играли в очень оборонительном стиле — мне это совсем не нравилось. Но в целом команды не играли в настолько оборонительный хоккей, как это делают некоторые сейчас. Было много довольно атакующей игры, форчекинг, хорошее катание. До этого я ещё выступал за «КооКоо Коувола», и там мы тоже играли довольно агрессивно. Там была отличная команда, в начале сезона мы шли в самом низу турнирной таблицы, но в итоге попали в плей-офф.



Что касается в целом Лииги, то она, на мой взгляд, была моложе КХЛ. Но сейчас туда стало ехать больше хоккеистов, которые раньше играли в КХЛ и других европейских лигах. У них достаточно опыта, и, я думаю, финский чемпионат может вырасти по уровню хоккея», — сказал Шулак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

В текущем сезоне-2022/2023 Фонбет Чемпионата КХЛ защитник провёл 19 игр, в которых набрал 14 очков — забил пять голов и отдал девять результативных передач. Чех делит первое место в списке бомбардиров «Адмирала» с другим легионером Михалом Криштофом.

Полную версию эксклюзивного интервью с чешским защитником читайте на «Чемпионате» завтра, 17 октября, в 8:00 мск.