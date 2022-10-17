«Сейчас я не такой мечтатель, каким был». Главный чех КХЛ — о Ягре, сборной и «Адмирале»

По ходу прошлого сезона и перед стартом нового КХЛ растеряла большинство европейских легионеров, и Либор Шулак оказался всего лишь одним из четырёх чехов, которые остались в лиге. Здесь Либор воспринимается как во многом уникальный игрок. Он не только капитан-иностранец, но и атакующий защитник: такое в российских клубах – большая редкость.

«У Разина свой взгляд на игру»

— Либор, вы потрясающим образом начали сезон: восемь очков в семи матчах. В чём ваш секрет?

— Не могу сказать, что у меня есть какой-то секрет. Но перед стартом сезона я тренировался по особой профессиональной программе в чешской академии хоккея недалеко от моего родного города. Сейчас там начинает заниматься мой сын. Возможно, именно эти тренировки помогли мне. Но вообще я упорно работаю каждый день и думаю, что главная причина заключается в этом.

— Ваша команда часто проигрывает матчи с разницей в одну шайбу. Считаете ли вы это проблемой? Чего вам не хватает в решающие моменты?

— Матчи, о которых вы сказали, были довольно «близкими» и напряжёнными. Я не вижу здесь чего-то ужасного. Думаю, нам нужно продолжать работать, больше доверять друг другу и делать правильные вещи на льду — и тогда, уверен, результаты улучшатся. Я думаю, мы на верном пути.

— Типичный вопрос игрокам, выступающим на Дальнем Востоке, но всё же: как длительные переезды влияют на вас?

— Да, мы вынуждены путешествовать больше, чем наши соперники. Но каждый из нас — профессиональный спортсмен. Каждый хорошо знает особенности своего тела. Не скрою, порой бывает очень сложно возвращаться во Владивосток. После этого нам приходится перестраиваться на более раннее время. В целом это нелегко, но в прошлом году, когда я только начал играть за «Адмирал», думал, что будет сложнее.

— Три года назад вы играли в «Северстали» — команде Андрея Разина. В России он известен как довольно необычный тренер. С какими чувствами вспоминаете работу под его руководством?

— Он отличный тренер. У него есть свой взгляд на игру, своя тактика, свой стиль. Он здорово работает в «Северстали». Из года в год команда показывает хорошие результаты. Иногда мне было непросто объяснить ему что-то, но никаких плохих слов в его адрес я сказать не могу. Что касается меня, то я не забивал и не набирал очков в «Северстали», поэтому наши пути разошлись.

Либор Шулак в «Северстали» Фото: Коркка Александр, photo.khl.ru

— «Северсталь» расторгла контракт с вами в самом начале регулярного чемпионата. Как восприняли такое решение клуба?

— В тот момент мы с женой ждали второго ребёнка — это был довольно напряжённый период моей жизни. На самом деле, игра в «Северстали» стала хорошей возможностью для старта в КХЛ. В клубе мне всё объяснили перед расставанием, так что всё было понятно и прозрачно.

«В «Кярпят» мы играли в очень оборонительном стиле — мне это совсем не нравилось»

— В «Адмирале» вы играете гораздо более эффективно, чем в «Северстали». Вы связываете это в большей степени с личным прогрессом или с системой команды?

— И то, и другое. Здесь я почувствовал себя хорошо — особенно в конце прошлого сезона. Я сделал несколько шагов вперёд в своей карьере — стал играть более уверенно, больше использовать свои сильные стороны. Сейчас я счастлив, что могу приносить пользу своей команде. Безусловно, во Владивостоке у меня получается гораздо лучше, чем в «Северстали».

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— Леонид Тамбиев обладает репутацией требовательного тренера. Делает ли он какие-то поблажки лидерам?

— Я бы сказал, что он от каждого хоккеиста требует упорной работы, ценит трудолюбие. Но для меня нет никакой проблемы: как уже говорил, с конца прошлого сезона я почувствовал прогресс в своей игре. И в этом есть большой вклад партнёров — они мне очень помогают.

— В «Адмирале» вы капитан-иностранец. Как коммуницируете с партнёрами?

— Я стараюсь понемногу говорить на русском в раздевалке. Стараюсь побольше общаться с российскими игроками. Пытаюсь быть в первую очередь лидером на льду, показывать парням пример хорошей работы, не сдаваться ни в один из моментов игры. Для меня это первоочередные цели.

— Ещё не так давно вы играли в чемпионате Финляндии. Можете сравнить его с КХЛ?

— В позапрошлом сезоне я выступал за «Кярпят», и мы играли в очень оборонительном стиле — мне это совсем не нравилось. Но в целом команды не играли в настолько оборонительный хоккей, как это делают некоторые сейчас. Было много довольно атакующей игры, форчекинг, хорошее катание. До этого я ещё выступал за «Коувола КооКоо», и там мы тоже играли довольно агрессивно. Там была отличная команда — в начале сезона мы были в самом низу турнирной таблицы, но в итоге попали в плей-офф.

Что касается в целом Лииги, то она, на мой взгляд, была моложе КХЛ. Однако сейчас туда стало приезжать больше хоккеистов, которые раньше играли в КХЛ и других европейских лигах. У них достаточно опыта, и, я думаю, финский чемпионат может вырасти по уровню хоккея.

«Вы можете любого в Чехии спросить, кто такой Яромир Ягр, и он будет знать ответ»

— Вы также играли в Северной Америке. Какие воспоминания остались у вас от шести матчей за «Детройт»?

— Я провёл один год в «Грэнд Рэпидс» (фарм-клуб «Детройта» в АХЛ. — Прим. «Чемпионата»), но в самом начале сезона выступал за «Ред Уингз». Это был великолепный опыт. Пришлось пройти большой путь и прилично подождать, чтобы сыграть несколько матчей в НХЛ. Всегда буду помнить свою первую домашнюю игру в НХЛ. Но я решил вернуться в Европу, потому что хотел больше играть.

— Планируете ещё раз попытать свои силы в НХЛ?

— На самом деле, не знаю. Сейчас я не такой мечтатель, каким был. Конечно, ты никогда не знаешь точно, где будешь играть дальше. Если мне представится шанс снова попасть в НХЛ, то, возможно, я буду думать на этот счёт. Но сейчас все 100 процентов моей концентрации вложены в этот сезон и в «Адмирал». Я бы в первую очередь хотел преуспеть в этом году.

— У вас невероятные атакующие навыки. Почему вы стали защитником?

— Это всё мой отец (смеётся). Он всё время ставил меня в защиту. Не знаю, в чём причина — может быть, он сам хотел быть защитником. Но да, действительно, лет с 16-17 мне очень нравится много бросать, забивать. Я давно и много тренирую броски дополнительно. Возможно, сейчас мне помогают бросковые инстинкты. Несколько раз я могу отдать передачу, но в большинстве случаев всё равно выберу бросок.

— Вы сыграли за сборную Чехии на трёх чемпионатах мира и Олимпиаде. Какой игрок в команде больше всего вас впечатлил?

— Наверное, Давид Крейчи. Он отдал мне пас, когда я забивал свой первый гол на чемпионатах мира. И он же отдавал, когда я забивал на Олимпиаде. Но вообще в сборной Чехии много отличных партнёров: Червенка, Пастрняк…

Либор Шулак на Олимпиаде-2022 в Пекине Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

— Чешские форварды известнее миру, чем чешские защитники. Можете назвать лучших чешских защитников, на ваш взгляд? На кого вы ориентировались в детстве?

— Я бы назвал Томаша Каберле. Когда я рос, он был моим любимым хоккеистом. Мне нравится Мирослав Блатяк, который играл в Уфе. Он отличный игрок и обладает отличным катанием. И хотя он и праворукий, в отличие от меня, — Марек Жидлицки. Он тоже среди лучших защитников.

— Ягра боготворили в России. В Чехии он тоже суперзвезда?

— Конечно! Он одна из легенд в стране. Вы можете любого в Чехии спросить, кто такой Яромир Ягр, и он будет знать ответ. Это мировая знаменитость.

«Сильно скучаю по друзьям из сборной»

— В России многие люди сожалеют, что интерес к хоккею снижается. Что вы можете сказать о Чехии в этом контексте? Как у вас хоккей борется за популярность с футболом?

— Хоккею довольно сложно выдерживать конкуренцию с футболом. Чемпионаты мира по футболу в Чехии, конечно, популярнее, чем хоккейные. Но это вполне естественно — почти весь мир играет в футбол. Однако я бы сказал, что у нас есть много звёзд в теннисе — особенно в женском. Теннис, футбол, хоккей — самые популярные виды спорта в Чехии.

— Сейчас вы не имеете возможности выступать за сборную Чехии. Насколько это большая потеря для вас?

— Сейчас я играю в лучший хоккей в моей жизни, поэтому, конечно, немного расстроен. У меня есть несколько очень хороших друзей в сборной — сильно по ним скучаю. Но это жизнь.

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— Когда вы продлевали контракт с «Адмиралом», клуб представил вас в роли Капитана Джека Воробья из «Пиратов Карибского моря». Какой любимый фильм у вас?

— О да, это был забавный момент. Мне нравятся эти фильмы. Я бы поставил им семь из десяти. Но больше всего мне нравится «Игра престолов».

Либор Шулак в образе Джека Воробья Фото: hcadmiral.ru

— Большинство россиян никогда не были во Владивостоке. Расскажите им, стоит ли город того, чтобы его посетить?

— Это классный город. Мне здесь очень нравится — много хороших ресторанов. Здесь отличные болельщики, очень много людей приходит нас поддержать. Иногда здесь есть сложности с передвижениями — пробки по утрам, но, к счастью, стадион находится в отдалении от центра города. Ещё здесь немного ветрено, но в целом мне очень нравится.

— Как определяете для себя цели на этот сезон — личную и командную?

— Я бы хотел провести сезон целиком. Надеюсь, ни травмы, ни какие-либо другие обстоятельства не помешают мне. Также хотелось бы забивать. Но главная цель — сыграть за «Адмирал» в плей-офф. Это было бы отличным достижением для нас.