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Кожевников: Овечкин своё ещё забьёт. Ему не 15 лет — он великий игрок

Кожевников: Овечкин своё ещё забьёт. Ему не 15 лет — он великий игрок
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Двукратный олимпийский чемпион, хоккейный эксперт Александр Кожевников высказался о старте сезона нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Голевая засуха на старте сезона у Овечкина уже не первый раз у него в карьере. Помню, сезона три-четыре он тоже в начале не забивал, а после столько разговоров было, но своё Александр всё равно забивал.

Это никак не отразится на его погоне за рекордом Гретцки. Александр всё-таки профессионал с большой буквы, великий игрок, ему не 15 лет. Поэтому своё Овечкин ещё забьёт», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

После трёх сыгранных матчей в сезоне-2022/2023 на счету Овечкина одна результативная передача в матче с «Монреалем» (3:1).

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