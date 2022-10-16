Кожевников: Овечкин своё ещё забьёт. Ему не 15 лет — он великий игрок
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Двукратный олимпийский чемпион, хоккейный эксперт Александр Кожевников высказался о старте сезона нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.
«Голевая засуха на старте сезона у Овечкина уже не первый раз у него в карьере. Помню, сезона три-четыре он тоже в начале не забивал, а после столько разговоров было, но своё Александр всё равно забивал.
Это никак не отразится на его погоне за рекордом Гретцки. Александр всё-таки профессионал с большой буквы, великий игрок, ему не 15 лет. Поэтому своё Овечкин ещё забьёт», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
После трёх сыгранных матчей в сезоне-2022/2023 на счету Овечкина одна результативная передача в матче с «Монреалем» (3:1).
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