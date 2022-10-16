Овечкин не забил в трёх матчах подряд на старте сезона во второй раз за карьеру в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не забил в трёх матчах подряд на старте во второй раз за карьеру в НХЛ.
В матче регулярного чемпионата с «Монреалем» (3:1) капитан «Вашингтона» набрал первое очко в сезоне, но вновь остался без заброшенных шайб. Овечкин забил гол в первом периоде, однако после видеопросмотра взятие ворот было отменено из-за офсайда. Первым синюю линию пересёк белорусский нападающий Алексей Протас. В концовке матча Овечкин попал в штангу пустых ворот.
Овечкин проводит свой 18-й сезон в НХЛ. Ранее нападающий только раз не забивал в каждом из трёх матчей на старте сезона в сокращённом из-за локаута сезоне-2012/2013. Тогда безголевая серия российского нападающего на старте продлилась до четырёх игр. Отметим, что по итогам того сезона Овечкин забросил 32 шайбы в 48 матчах и стал обладателем «Морис Ришар Трофи».
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