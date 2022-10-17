«Спартак» расторг контракт с защитником Арзамасцевым. У него один гол в 15 матчах

«Спартак» в официальном телеграм-канале объявил о расторжении контракта с 29-летним российским защитником Захаром Арзамасцевым.

«Контракт между хоккейным клубом «Спартак» (Москва) и защитником Захаром Арзамасцевым расторгнут без выплаты компенсации. ХК «Спартак» благодарит Захара за выступления в составе клуба и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

Напомним, в нынешнем сезоне 29-летний защитник принял участие в 15 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил одну шайбу при общем показателе полезности «-2». В КХЛ Арзамасцев, помимо «Спартака», выступал за «Автомобилист», «Салават Юлаев», «Северсталь», «Локомотив», ЦСКА и новокузнецкий «Металлург».