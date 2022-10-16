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«Куньлунь» одержал четвёртую победу в пяти матчах, всухую переиграв московский «Спартак»

«Куньлунь» одержал четвёртую победу в пяти матчах, всухую переиграв московский «Спартак»
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В Мытищах завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Местный «Куньлунь Ред Стар» принимал на своём льду московский «Спартак». Победу со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) одержали хозяева.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

На третьей минуте второго периода счёт открыл защитник хозяев Дойл Сомерби с передач Девина Броссо и Кайла Вуда.

В середине третьего периода счёт удвоил нападающий «Куньлунь Ред Стар» Джек Родевальд с передач Александра Перевалова и Брэндона Ипа. В конце третьего периода окончательный счёт установил Алекс Рич, забив в пустые ворота.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 октября 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 0
Спартак
Москва
1:0 Сомерби (Броссо, Вуд) – 22:59 (5x5)   2:0 Родевальд (Перевалов, Ип) – 50:04 (5x5)   3:0 Рич – 57:53 (en)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Следующий матч «Куньлунь Ред Стар» проведёт на выезде с ЦСКА 19 октября в 19:30 мск. «Спартак» сыграет дома с уфимским «Салаватом Юлаевым» 18 октября в 19:30 мск.

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