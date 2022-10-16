«Куньлунь» одержал четвёртую победу в пяти матчах, всухую переиграв московский «Спартак»

В Мытищах завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Местный «Куньлунь Ред Стар» принимал на своём льду московский «Спартак». Победу со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) одержали хозяева.
В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.
На третьей минуте второго периода счёт открыл защитник хозяев Дойл Сомерби с передач Девина Броссо и Кайла Вуда.
В середине третьего периода счёт удвоил нападающий «Куньлунь Ред Стар» Джек Родевальд с передач Александра Перевалова и Брэндона Ипа. В конце третьего периода окончательный счёт установил Алекс Рич, забив в пустые ворота.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Следующий матч «Куньлунь Ред Стар» проведёт на выезде с ЦСКА 19 октября в 19:30 мск. «Спартак» сыграет дома с уфимским «Салаватом Юлаевым» 18 октября в 19:30 мск.
- 16 октября 2022
-
19:51
-
19:47
-
19:31
-
19:15
-
19:13
-
18:52
-
18:22
-
17:46
-
17:38
-
17:32
-
17:29
-
17:27
-
17:21
-
17:07
-
17:03
-
16:54
-
16:06
-
16:00
-
15:54
-
15:44
-
15:29
-
15:00
-
14:42
-
14:23
-
14:23
-
13:48
-
13:35
-
13:13
-
12:45
-
12:11
-
11:48
-
11:37
-
11:15
-
10:57
-
10:31