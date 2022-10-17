Плющев: «Ак Барс» — звёздные мальчики, а не звёздная команда. Играют за себя, а не клуб
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал неудачную серию казанского «Ак Барса». Напомним, «Ак Барс» проиграл шесть матчей подряд – это новая рекордная серия поражений клуба в регулярных чемпионатах КХЛ.
«Звёздные мальчики – это не звёздная команда. Основная задача была – сделать единый коллектив, объединённый единой целью и задачами. К сожалению, личное эго некоторых игроков, видимо, превосходит интересы всего коллектива. Поэтому так и получается: за себя играют, за команду – нет», – сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Следующий матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ «Ак Барс» проведёт дома с магнитогорским «Металлургом». Игра начнётся 19 октября в 19:00 мск.
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