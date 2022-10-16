«Ак Барс» установил антирекорд клуба по продолжительности серии без побед

«Ак Барс» проиграл в шестой раз подряд – это новая рекордная серия поражений клуба в регулярных чемпионатах КХЛ, сообщает официальный телеграм-канал лиги.

Напомним, сегодня «Ак Барс» проиграл в гостях челябинскому «Трактору» 2:5. Подопечные Олега Знарка не могут победить с 1 октября 2022 года, когда в домашнем матче обыграли хабаровский «Амур» 3:2 ОТ.

Всего в сезоне-2022/2023 казанцы сыграли 18 матчей, одержали восемь побед и потерпели 10 поражений. С 20 очками в активе «Ак Барс» занимает шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Следующий матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ «Ак Барс» сыграет дома с магнитогорским «Металлургом» 19 октября в 19:00 мск.