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«Рябыкин рассказал секреты обороны «Авангарда». Воробьёв — о помощи бывшего тренера омичей

«Рябыкин рассказал секреты обороны «Авангарда». Воробьёв — о помощи бывшего тренера омичей
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Наставник магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу в матче с «Авангардом» (7:4).

«Довольно необычный матч получился. Очень много голов с первых минут. Наверное, такие матчи иногда бывают. Зрителям было интересно смотреть. Рады, что берём два очка.

Рябыкин рассказал секреты об обороне «Авангарда»? Естественно, мы говорили об этом. А так, мы уже плей-офф играли. Две команды знают друг друга как облупленные. Естественно, мы говорили, я где-то показывал видео. Был разговор», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Следующий матч «Металлург» проведёт в гостях с «Ак Барсом», игра начнётся 19 октября в 19:00 мск. «Авангард» сыграет в гостях с «Трактором», старт матча — 19 октября в 17:00 мск.

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