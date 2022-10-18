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Четыре очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Ванкувер» в матче с 10 голами

Четыре очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Ванкувер» в матче с 10 голами
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:4.

В составе «Вашингтона» забивали российский нападающий Александр Овечкин (дважды), Ларс Эллер, Дилан Строум, Джон Карлсон и Конор Шири. Российский нападающий Евгений Кузнецов отметился тремя результативными передачами. Также две передачи на свой счёт записал Овечкин. Защитник Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями и завершил матч с коэффициентом полезности «+2».

В составе «Ванкувера» отличились Элиас Петтерссон, Бо Хорват, Кёртис Лазар и Джей Ти Миллер. Российский нападающий Андрей Кузьменко записал на свой счёт результативную передачу. Форвард Василий Подколзин не отметился результативными действиями.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2022, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Овечкин (Юханссон, Строум) – 00:56 (5x4)   1:1 Петтерссон (Хьюз, Экман-Ларссон) – 19:52 (5x5)   2:1 Эллер (Фехервари) – 20:08 (5x5)   2:2 Хорват (Пирсон, Бёзер) – 28:03 (5x5)   2:3 Лазар (Кузьменко, Петтерссон) – 28:14 (5x5)   2:4 Миллер (Хьюз, Петтерссон) – 37:34 (5x4)   3:4 Строум (Карлсон, Юханссон) – 41:16 (5x4)   4:4 Карлсон (Овечкин, Кузнецов) – 48:43 (5x5)   5:4 Шири (Овечкин, Кузнецов) – 52:44 (5x5)   6:4 Овечкин (Кузнецов, Дженсен) – 57:02 (5x5)
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