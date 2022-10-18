Четыре очка Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Ванкувер» в матче с 10 голами

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:4.
В составе «Вашингтона» забивали российский нападающий Александр Овечкин (дважды), Ларс Эллер, Дилан Строум, Джон Карлсон и Конор Шири. Российский нападающий Евгений Кузнецов отметился тремя результативными передачами. Также две передачи на свой счёт записал Овечкин. Защитник Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями и завершил матч с коэффициентом полезности «+2».
В составе «Ванкувера» отличились Элиас Петтерссон, Бо Хорват, Кёртис Лазар и Джей Ти Миллер. Российский нападающий Андрей Кузьменко записал на свой счёт результативную передачу. Форвард Василий Подколзин не отметился результативными действиями.
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