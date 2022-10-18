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Три очка Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Миннесоту». У Капризова — дубль

Три очка Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Миннесоту». У Капризова — дубль
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Колорадо Эвеланш». Ира завершилась победой гостей со счётом 6:3.

В составе победителей забитыми шайбами отметились Бен Майерс, Микко Рантанен, Самуэль Жирар, Джош Мэнсон, Натан Маккиннон, а также российский нападающий Валерий Ничушкин. Он также записал на свой счёт две результативные передачи.

У «Миннесоты» дублем отметился россиянин Артемий Панарин. Ещё одну шайбу забросил Йоэль Эрикссон Эк.

На счету Артемия Панарина теперь 10 очков. Россиянин за первые четыре матча нынешнего сезона НХЛ забросил две шайбы и отдал восемь результативных передач.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2022, вторник. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 6
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Майерс (Джонсон, Жирар) – 03:30 (5x5)   1:1 Капризов (Эддисон, Джост) – 04:14 (5x5)   1:2 Жирар (Маккиннон, Ничушкин) – 15:08 (5x5)   2:2 Эрикссон Эк (Эддисон, Болди) – 26:09 (5x5)   2:3 Рантанен (Маккиннон, Макар) – 31:59 (4x4)   2:4 Мэнсон (Кольяно, Комфер) – 42:02 (5x5)   3:4 Капризов (Эддисон, Цуккарелло) – 44:17 (5x4)   3:5 Маккиннон (Макар, Ничушкин) – 54:54 (5x4)   3:6 Ничушкин – 59:39 (en)

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