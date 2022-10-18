Три очка Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Миннесоту». У Капризова — дубль

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Колорадо Эвеланш». Ира завершилась победой гостей со счётом 6:3.

В составе победителей забитыми шайбами отметились Бен Майерс, Микко Рантанен, Самуэль Жирар, Джош Мэнсон, Натан Маккиннон, а также российский нападающий Валерий Ничушкин. Он также записал на свой счёт две результативные передачи.

У «Миннесоты» дублем отметился россиянин Артемий Панарин. Ещё одну шайбу забросил Йоэль Эрикссон Эк.

На счету Артемия Панарина теперь 10 очков. Россиянин за первые четыре матча нынешнего сезона НХЛ забросил две шайбы и отдал восемь результативных передач.

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