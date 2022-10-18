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«Даллас» победил «Ванкувер» благодаря голу Тайлера Сегина

«Даллас» победил «Ванкувер» благодаря голу Тайлера Сегина
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

Гости забили всего одну шайбу, но это был первый гол в матче. Уже на 4-й минуте отличился Марк Шайфли, которому ассистировали Кайл Коннор и Джош Моррисси. На 11-й минуте счёт сравнял Тайлер Сегин после пасов Тая Делопндреа и Мэйсона Марчмента.

И только на 36-й минуте хозяевам удалось выйти вперёд. Яни Хаканпяя забил гол после пасов Райана Сутера и всё того же Марчмента. Через две минуты забил и Йоэль Кивиранта, которому отдал пас Эса Линделль. А на 49-й минуте точку поставил Миро Хейсканен. Ему ассистировали Роопе Хинц и Джейсон Робертсон.

Российский нападающий хозяев Денис Гурьянов результативным действиями не отметился. Он провёл на льду 11 минут и 59 секунд.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2022, вторник. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 1
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Шайфли (Коннор, Элерс) – 03:28 (5x5)   1:1 Сегин (Делландреа, Марчмент) – 10:20 (5x5)   2:1 Хаканпяя (Сутер, Марчмент) – 35:38 (5x5)   3:1 Кивиранта (Линделль) – 37:28 (5x5)   4:1 Хейсканен (Хинц, Робертсон) – 48:12 (5x4)
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