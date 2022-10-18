«Даллас» победил «Ванкувер» благодаря голу Тайлера Сегина

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 4:1.



Гости забили всего одну шайбу, но это был первый гол в матче. Уже на 4-й минуте отличился Марк Шайфли, которому ассистировали Кайл Коннор и Джош Моррисси. На 11-й минуте счёт сравнял Тайлер Сегин после пасов Тая Делопндреа и Мэйсона Марчмента.



И только на 36-й минуте хозяевам удалось выйти вперёд. Яни Хаканпяя забил гол после пасов Райана Сутера и всё того же Марчмента. Через две минуты забил и Йоэль Кивиранта, которому отдал пас Эса Линделль. А на 49-й минуте точку поставил Миро Хейсканен. Ему ассистировали Роопе Хинц и Джейсон Робертсон.



Российский нападающий хозяев Денис Гурьянов результативным действиями не отметился. Он провёл на льду 11 минут и 59 секунд.