Шестёркин совершил два сейва подряд, отразив броски в упор от Зеграса и Хенрика. Видео

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:4.
Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин одержал третью победу в нынешнем сезоне, отразив 18 бросков из 22. Ключевые спасения в матче 26-летний россиянин совершил в третьем периоде при счёте 5:3 в пользу «синерубашечников», когда в одной атаке «Дакс» дважды подряд отразил броски в упор с пятака — сначала не позволив отличиться американскому форварду Тревору Зеграсу, а затем парировав добивание ещё и от канадского нападающего Адама Хенрика.
В нынешнем сезоне Шестёркин выиграл три матча из трёх при проценте отражённых бросков 90,5 и коэффициенте надёжности 2,68.
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