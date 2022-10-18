«Чувствую, что я всё ещё хороший хоккеист». Малкин высказался о своей игре в начале сезона

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин подвёл итоги матча регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023 с «Монреаль Канадиенс» (2:3 ОТ). Россиянин оформил дубль.

«Сегодня мы потерпели тяжёлое поражение, но команда с каждой встречей играет всё лучше и лучше. И моё звено, как и я сам, старается продолжать в таком темпе каждый матч. Надеюсь, у меня не будет травм снова. Я чувствую уверенность в себе. Чувствую, что я всё ещё хороший игрок», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.