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Дубль Малкина не помог «Питтсбургу» одержать победу. «Монреаль» отыгрался с 0:2

Дубль Малкина не помог «Питтсбургу» одержать победу. «Монреаль» отыгрался с 0:2
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В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.

В составе «Пингвинз» дублем удалось отметиться 36-летнему российскому нападающему Евгению Малкину. У «Монреаля» отличились Ник Судзуки и Коул Кофилд, который сравнял счёт в матче за 2 минуты и 20 секунд до конца. В овертайме точный бросок Кирби Дака принёс хозяевам победу в матче.

В составе «Канадиенс» 14 минут и 41 секунду на льду провёл 31-летний российский форвард Евгений Дадонов, завершивший встречу без очков и с показателем полезности «-1».

Ворота «Питтсбурга» защищал Кейси Десмит, совершивший 35 сейвов после 37 бросков, а его визави из «Монреаля» Сэм Монтембо отразил 26 броска.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 октября 2022, вторник. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 2
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Малкин (Петтерссон, Раст) – 23:52 (5x5)   0:2 Малкин (Раст, Жозеф) – 27:56 (5x5)   1:2 Судзуки (Гуле, Хоффман) – 41:10 (5x5)   2:2 Кофилд (Друен, Гуле) – 57:40 (6x5)   3:2 Дак (Монахан, Судзуки) – 63:09 (4x3)
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