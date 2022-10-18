Дубль Малкина не помог «Питтсбургу» одержать победу. «Монреаль» отыгрался с 0:2

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 в овертайме.
В составе «Пингвинз» дублем удалось отметиться 36-летнему российскому нападающему Евгению Малкину. У «Монреаля» отличились Ник Судзуки и Коул Кофилд, который сравнял счёт в матче за 2 минуты и 20 секунд до конца. В овертайме точный бросок Кирби Дака принёс хозяевам победу в матче.
В составе «Канадиенс» 14 минут и 41 секунду на льду провёл 31-летний российский форвард Евгений Дадонов, завершивший встречу без очков и с показателем полезности «-1».
Ворота «Питтсбурга» защищал Кейси Десмит, совершивший 35 сейвов после 37 бросков, а его визави из «Монреаля» Сэм Монтембо отразил 26 броска.
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