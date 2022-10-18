Евгений Малкин прошлой весной получил за подобные действия четыре матча бана. Кузнецову тоже может грозить дисквалификация.

Врезал клюшкой по зубам, а потом добил лежачего. Дикий поступок русского форварда в НХЛ

«Вашингтон» выиграл, отыгравшись с 2:4, Александр Овечкин сделал дубль, Кузнецов – ассистентский хет-трик, но в этой бочке мёда есть изрядная ложка дёгтя. А именно – совершенно дикий поступок 92-го номера «столичных».

В середине второго периода, когда «Ванкувер» вёл 3:2 и в целом смотрелся гораздо солиднее «Вашингтона», Евгений вдруг потерял самообладание. Он выкатился на ворота Тэтчера Демко с шайбой, но не смог переиграть вратаря. Упал, получил небольшой и вполне себе невинный толчок от защитника Кайла Берроуза, а дальше сделал необъяснимое.

Замахнувшись от души клюшкой, он врезал защитнику по зубам с двух рук. Тот упал, схватившись за рот, а Кузнецов, как будто удара клюшкой было мало, добил лежачего в спину. Судьи оценили эпизод на две минуты.

ВИДЕО.

Евгению Малкину в прошлом году за удар клюшкой в лицо выписали четыре минуты штрафа сразу и четыре матча дисквалификации позже. Конечно, Евгений из «Питтсбурга» известен своей вспыльчивостью, и это была не первая его дисквалификация в НХЛ, в отличие от вашингтонского тёзки, но и для него, вполне вероятно, последуют дисциплинарные санкции, вплоть до отстранения на несколько матчей.

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Болельщики были в ярости:

«С двух рук ударил клюшкой по лицу, сделал вид, будто не специально, а затем толкнул его на льду. Кузнецов – безумец».

«Никогда не пойму, почему ни один игрок «Ванкувера» не сбросил краги. Плевать на правила, когда видишь такое. Кузнецов должен был стать врагом номер один. Позор для Кузнецова и для «Ванкувера» тоже».

«Кошмар, Кузя, да ладно? О чём ты только думал?»

«Тем, кто думает, что это не тянет на дисквалификацию, давайте я с вами сделаю то же самое, а потом уже говорите».

«Опасная и грязная игра. Завтра Кузнецову должны позвонить из Департамента по безопасности».

«В высшей степени безответственный поступок Кузнецова. Возможно, он не пытался ударить так высоко, но точно намеренно бил Берроуза. С ракурса со спины всё выглядит ещё хуже. Очевидное безрассудство. Обратит ли НХЛ на это внимание?» — спрашивает The Province.

«Оправданий этому мало. Кузнецов не шёл за шайбой. Его клюшку никто не отбрасывал вверх. Он держал клюшку двумя руками и высоко замахнулся ей на другого игрока. Все эти факторы может учесть Департамент по безопасности. Джей Ти Миллер забил в последовавшем большинстве, и Кузнецов, по всей видимости, извинился перед партнёрами после гола», — пишет Russian Machine Never Breaks.

В третьем периоде Кузнецов подсластил пилюлю, приняв самое деятельное участие в камбэке команды с 2:4. Он ассистировал Карлсону, Шири на победный гол, а также во второй шайбе Овечкина. Сегодня после травмы Брауна Лавиолетт воссоединил Кузнецова и Овечкина, и у них, что называется, пошлó. Но теперь эта связка снова может разбиться, если Кузнецова дисквалифицируют.