Главный тренер «Миннесоты» назвал виновных в кошмарной игре команды в обороне

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон после поражения в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Колорадо Эвеланш» (3:6) прокомментировал кошмарную игру команды в обороне.
«Пропущенные голы вызывают беспокойство. Дело не просто во вратаре. Дело во вратаре, в защите, в нападающих, в тренерах. Дело во всех нас. Мы пропускаем слишком много голов… Мы все будем нести ответственность, и мы избавимся от этого вместе», — приводит слова Эвасона официальный сайт НХЛ.
Напомним, для «Миннесоты» это поражение стало уже третьим подряд на старте регулярного чемпионата НХЛ. В первом матче сезона «дикари» проиграли «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:7), затем они уступили «Лос-Анджелес Кингз» (6:7 ОТ) и сегодня — проиграли «Колорадо» (3:6). В трёх встречах американская команда пропустила 20 шайб, что является худшим результатом во всей лиге, несмотря на то что многие команды успели провести уже по четыре матча.
- 18 октября 2022
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