«Капризов разорится на счетах за электричество!» В Америке восхищены голами русской звезды

Вот только толку от них немного, пока «Миннесота» играет без обороны и вратарей.

Дела «Миннесоты» на старте сезона плохи. «Дикари» пока играют без вратарей и обороны (за два первых матча они пропустили 14 шайб), а атака не способна нивелировать проходной двор в своей зоне. Очередная домашняя встреча с действующим чемпионом «Колорадо» не сулила каких-то позитивных изменений в этом плане, и чуда не произошло. На долю шведского вратаря «Уайлд» Густавссона пришлось 38 бросков, из которых он отразил только 32, при этом пропуская вот такие дешёвые голы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

20 пропущенных шайб за три матча и, как следствие, три поражения в основное время – просто кошмар. Пожалуй, единственная отдушина для фанатов «Миннесоты» сейчас – это игра Кирилла Капризова. Россиянин отметился результативной передачей в игре с «Рейнджерс», оформил 1+1 в матче с «Кингз», а во встрече с «Колорадо» продолжил поступательное движение, положив дубль в ворота соотечественника Александра Георгиева.

Первое взятие ворот Капризов оформил на пятой минуте, когда «Миннесота» уже уступала в счёте. Кирилл отличным броском завершил голом карусель, раскрученную Джостом и Эддисоном.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Вторую шайбу русский лидер «Уайлд» провёл в большинстве в начале третьего периода. Всё тот же Эддисон удобно выложил Кириллу передачу под бросок в касание, тот щёлкнул, а шайба зашла в ворота после рикошета от защитника Тэйвза.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Капризов разорится на счетах за электричество из-за всех ламп, которые он зажигает своими голами!» — так прокомментировал голевые подвиги россиянина один из пользователей североамериканской соцсети. Вот только главная проблема «Миннесоты» в том, что ещё больше счетов за свет пока приходят соперникам «Уайлд», которые стабильно укладывают в ворота дикарей авоську шайб в каждом матче. С обороной «дикарям» надо что-то делать, иначе новые достижения Капризова окажутся для них в высшей степени бесполезными.



Что касается «Колорадо», то чемпионы реабилитировались за поражение в Калгари, а одним из самых результативных хоккеистов встречи стал Валерий Ничушкин. При этом россиянин не сделал ничего особенного, но очки в этот вечер сами липли к нему: Большой Вэл дважды поучаствовал в голевых атаках в роли второго ассистента, а под занавес основного времени послал шайбу в пустые ворота.